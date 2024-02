Lazio-Milan, Pioli trema: un big rossonero a rischio

Nuovo turno di campionato al via con Lazio-Milan, big match che potrebbe vedere un’assenza pesantissima per Pioli e i suoi

Weekend calcistico denso di appuntamenti interessanti. Si inizia già dal venerdì, con l’anticipo tra Lazio e Milan, sfida importante per i biancocelesti per provare a riprendere quota nella corsa per l’Europa, e per i rossoneri, per rafforzare nuovamente il terzo posto e magari riprendere l’inseguimento alla seconda piazza della Juventus. Ma ci sono problemi per Stefano Pioli, che all’Olimpico rischia di dover fare a meno di uno dei suoi fedelissimi.

Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Theo Hernandez ha accusato una botta al piede. Una contusione piuttosto forte, che potrebbe metterne a rischio l’impiego per la partita. Al momento, il francese risulta regolarmente nei convocati. Le sue condizioni saranno però rivalutate domani mattina, a poche ore dalla gara, per capire se il laterale mancino potrà essere in grado di scendere in campo oppure no.