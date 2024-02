Lazio-Milan già decisiva: l’addio è sempre più vicino

La tensione interna alla società è sempre più forte, la sfida tra Lazio e Milan può accentuare la distanza: addio più vicino

Il campionato riparte subito dopo il doppio recupero tra Napoli e Sassuolo e Inter e Atalanta, domani sera saranno Lazio e Milan ad aprire la 28esima giornata: le tensioni dentro la società sono forti.

La sconfitta subita contro la Fiorentina ha acuito le tensioni dentro al club biancoceleste, che però sta arrivando al momento decisivo della propria stagione. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, quest’anno la Lazio non ha mai trovato continuità ed è sembrata non accendersi mai: Maurizio Sarri sta vivendo un momento di grande difficoltà e Claudio Lotito non sarebbe contento della situazione. Lazio-Milan può essere già una partita decisiva.

Sarri e Lotito ai ferri corti: Lazio-Milan può mettere la parola ‘fine’ sul rapporto

Attenzione a quello che potrà succedere in Lazio-Milan. Secondo quanto trapela da Formello, la tensione tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri sarebbe ai massimi storici e il ds Fabiani starebbe facendo da paciere per riuscire a calmare gli animi.

Qualora dovesse arrivare un altro risultato negativo, magari a seguito di una brutta prestazione come successo contro la Fiorentina, non sarebbero da escludere nemmeno degli scenari drastici. L’addio al termine della stagione tra Sarri e la Lazio appare sempre più probabile, ma ora la stagione può ancora prendere una piega diversa. Dopo il Milan, infatti, i biancocelesti sono attesi dalla trasferta in Baviera in cui potrebbero tentare di conquistare uno storico passaggio ai quarti di finale di Champions League contro un Bayern Monaco in difficoltà e forti del risultato dell’andata. Nonostante il cammino europeo sia da considerare positivo, quelli che stanno per arrivare sembrano essere gli ultimi mesi di Sarri sulla panchina della Lazio.