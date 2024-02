Ha deluso tutti: la Juventus offre 16 milioni per averlo

Ha deluso tutti, la Juventus può offrire 16 milioni per averlo subito. L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

È il giorno di Paul Pogba in casa Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la sentenza sul caso Doping: il centrocampista francese è stato squalificato per quattro anni, come richiesto dalla Procura Antidoping.

Si chiude così il capitolo “Pogback” in casa bianconera. La società, nelle prossime settimane, saluterà il suo numero 10 attraverso la rescissione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2026. Pogba, dunque, rappresenta già il passato, mentre Giuntoli e Manna sono già al lavoro in vista del calciomercato estivo e del ritorno, dalla prossima stagione, in Champions League.

La qualificazione è ormai ipotecata dalla squadra di Massimiliano Allegri. La dirigenza della Juve si prepara a tornare protagonista sul mercato e nelle ultime ore è anche spuntato un nome nuovo.

Calciomercato Juventus, occhi su Reinildo dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Football Espana’, l’ultimo nome sul taccuino di Giuntoli sarebbe quello di Reinildo dell’Atletico Madrid.

Il terzino classe 1994, all’occorrenza anche difensore o centrocampista centrale, è in scadenza di contratto nel 2025 e potrebbe lasciare i ‘Colchoneros’ nel corso della prossima estate. Il prezzo del cartellino è già fissato: serviranno circa 16 milioni di euro per acquistare Reinildo. Giuntoli e Manna sono alla finestra.