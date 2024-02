Esonero Allegri, la Juventus non perde tempo: hanno dato i numeri

Le voci legate al possibile addio di Allegri a fine stagione continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. L’indizio non passa affatto inosservato

Il sofferto successo ottenuto in extremis contro il Frosinone ha permesso alla Juventus di ritornare al successo, scacciare la crisi e conquistare tre punti di vitale importanza per la propria classifica. Sebbene le velleità Scudetto sembrano ormai essere ridotte al lumicino, Vlahovic e compagni vogliono comunque lanciare messaggi importanti in una seconda parte di stagione che si preannuncia piuttosto impegnativa.

Sebbene Allegri continui a fissare l’obiettivo quarto posto, in casa Juve le ambizioni prima dell’inizio del campionato erano altre. Sotto questo punto di vista, il futuro di Max Allegri si incrocerà fino a un certo punto con i risultati maturati sul campo. Sotto contratto fino al 2025, il tecnico livornese è stato “blindato” a parole dal football director Cristiano Giuntoli. A bocce ferme, però, una volta che si sarà cristallizzata una stagione piuttosto magmatica, non sono esclusi colpi di scena. Un eventuale ribaltone in panchina non può essere escluso. Non è un caso che negli ultimi giorni, pur rimarcando la difficoltà dell’operazione, le voci legate ad un possibile binomio Zidane-Juventus sono ritornate a prendere quota.

Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri ha preso quota: bookmakers scatenati

Continuando a rimarcare il tema quota, il comportamento dei bookmakers nelle ultime ore non è passato inosservato. Goldbet, infatti, fino a poche ore fa bancava 7.50 volte la posta la quota relativa al possibile esonero di Allegri. Ma c’è di più.

Pur ribadendo che la soluzione più probabile per la panchina della Juventus nella prossima stagione continui a rispondere al nome di Allegri, i betting analyst di Snai sono letteralmente scatenati. L’opzione Allegri allenatore per la stagione 2024/25, infatti, continua ad essere mancata 1.50 volte la posta, quota leggermente più alta rispetto a quella circolata nelle scorse settimane. A completare il podio, però, sono due profili direttamente o indirettamente accostati alla “Vecchia Signora”. Stiamo parlando di Thiago Motta e Conte (entrambi a quota 3.00). Inseguono Roberto De Zerbi (7.50), Xabi Alonso (12) e Farioli (15).

La sensazione è che i prossimi mesi, in una direzione o nell’altra, saranno letteralmente decisivi per capire con maggiore chiarezza il futuro di Allegri. Staremo a vedere cosa succederà.