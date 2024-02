Conti in rosso e deficit di 30 milioni: la Champions è vitale

Il club si ritrova a fare i conti con un bilancio che potrebbe essere in rosso. Al momento si parla di un deficit di 30 milioni di euro: il punto della situazione

Anche i grandi club sono chiamati a far quadrare i conti per poter fare mercato in estate.

Lo dovrà fare certamente il Barcellona, che secondo quanto scrive La Vanguardia, ha un deficit al momento di 30 milioni di euro. Recuperare questi soldi sarebbe fondamentale, in vista dell’estate, per poter fare calciomercato senza particolari restrizioni.

Gli introiti inferiori da parte dei blaugrana rispetto al passato sarebbero riconducibili al mancato pagamento di 40 milioni da parte di Libero Football Finance AG per Barça Vision e certamente allo stadio. Gli incassi dell’Estadi Olimpic non sono, infatti, paragonabili a quelli del Camp Nou. La media degli spettatori in questa stagione in campionato è solamente di 40.727 tifosi.

Barcellona, Champions League fondamentale: ecco gli incassi

Ora il Barcellona si augura di eliminare il Napoli in Champions League, per approdare ai quarti di finale della competizione, per intascarsi 10,6 milioni di euro dalla Uefa, più chiaramente il successivo incasso dell’Estadi Olimpic.

Accedere in semifinale, poi, permetterebbe un’ulteriore entrata di 12,5 milioni più gli introiti dello stadio. Difficile, invece, ottenere grandi risultati di pubblico in campionato, da qui in avanti, visto che il Barcellona sarà chiamato a giocare contro Maiorca, Las Palmas, Valencia, Real Sociedad e Rayo Vallecano, non proprio le prime della classe.