Campionato italiano stravolto, cambia la classifica: ufficiale sorpasso in vetta

Il campionato italiano è stravolto dalla decisione che porta ad un cambiamento drastico della classifica: sorpasso in vetta

Un vero e proprio terremoto con la classifica totalmente cambiata. Stravolto il campionato italiano di calcio, con la Figc che ha già pubblicato il comunicato ufficiale.

Un passaggio soltanto formale perché la strada era ormai tracciata da giorni per la vicenda che riguarda la Us Viterbese 1908 e il Girone B del campionato di Promozione del Lazio. La società, infatti, ha deciso di ritirarsi e terminare quindi in anticipo la stagione. L’ultima gara è stata quella di domenica scorsa contro il Vjs Velletri, terminata sull’1-1.

Un risultato che non fa classifica visto che dopo l’addio della Viterbese sono stati cancellati tutti i risultati conseguiti nelle sfide contro questo club. Questo prevede il regolamento con la classifica che è stata riscritta e il cambio anche al vertice.

Promozione, cambio al vertice: classifica riscritta

Il ritiro della Viterbese, infatti, fa ‘sparire’ tutti i punti delle altre squadre conquistate negli incroci con la formazione che non terminerà il campionato. In particolare la capolista Fc Rieti si è vista togliere sei punti, frutto delle due partite vinte (2-1 all’andata, 7-1 al ritorno), scendendo quindi a quota 48. Due punti in meno del Monterotondo che si vede togliere solo tre punti, scendendo a quota 50.

Nel weekend ci sarà un importante scontro diretto che vale il primato in classifica, anche se c’è da ricordare come il Fc Rieti abbia disputato due partite in meno rispetto ai rivali, gare che si disputeranno contro il Vjs Velletri (7 aprile) e il Tor Lupara (21 aprile), giornate in cui il Monterotondo è destinato a riposare senza scendere in campo.

Dopo il comunicato della Figc, questa la classifica con il ritiro della Viterbese:

Monterotondo 50 punti, Fc Rieti 48**, Fiano Romano 40, Riano 38**, Valle del Peschiera 34*, Settebagni 33*, Athetic Soccer Academy 31**, Cantalice 31, Real San Basilio 29**, Poggio Mirteto 26, Sanpolese 25**, Vjs Velletri 24*, Vivace Grottaferrata 22, Setteville Caserosse 17, Atletico Lodigiani 15*, Tor Lupara 8.

**due partite in meno

*una partita in meno