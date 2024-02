Zidane con Vlahovic, è già arrivato il primo sì

Zinedine Zidane con Dusan Vlahovic nella prossima stagione, è già arrivato il primo sì per la Juventus: tutti i dettagli

Zinedine Zidane allenatore, Dusan Vlahovic centravanti. La prossima stagione potrebbe essere quella dell’unione tra il tecnico francese e il bomber serbo.

Questo ciò che potrebbe succedere in estate se dovessero crearsi le condizioni giuste per unire il sogno dei tifosi con quello del numero 9 della Juventus. Ma andiamo con ordine e partiamo da Zinedine Zidane. Il tecnico francese, ancora libero dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid, ha aperto ad un approdo in Serie A nei giorni scorsi: “Allenare in Italia? Perché no, non si sa mai” la frase che ha riacceso i sogni del popolo bianconero.

Già, perché Italia per Zidane vuol dire Juventus e, come riferisce ‘TuttoSport’, non può essere totalmente escluso un suo arrivo in estate se dovesse andare via Allegri. Questo è quello che sognano i tifosi della Juve, anche se di ostacoli non ne mancano: dal ricco ingaggio che chiederebbe il francese (al Real era di circa 12 milioni) ad una linea societaria che non prevede certo acquisti roboanti per costruire la squadra del prossimo anno.

Se Zidane sarà, dovrà essere quindi una scelta di cuore, proprio come con il cuore ha deciso Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha detto sì al rinnovo

Stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante avrebbe già dato il suo benestare al rinnovo di contratto con la Juventus. Una scelta fatta perché Vlahovic vuole essere l’uomo che riporta in alto la squadra piemontese.

Ecco allora che il calciatore avrebbe dato il suo via libera all’agente per trattare il nuovo accordo con Giuntoli: un rinnovo che serve alla società per ammortizzare i soldi investiti per il suo acquisto e per rivedere un ingaggio che ora è di 10 milioni e da qui al 2026 arriverà a 12 milioni. I contatti tra il Footbal Director bianconero e il procuratore di Vlahovic sono costanti e in primavera potrebbe esserci un nuovo incontro per trovare un’intesa. Accordo che potrebbe arrivare su un prolungamento fino al 2028 (due anni in più della scadenza attuale).

La trattativa è ancora da perfezionare ma parte da una base chiara: Vlahovic vuole restare alla Juve e riportarla alla vittoria. Magari con Zidane in panchina, come sognano i tifosi bianconeri.