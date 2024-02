Scambio con Maignan o Theo: il Milan ne sacrifica uno per il nuovo bomber

Le big d’Europa hanno messo nel mirino Theo Hernandez e Maignan: l’intreccio che potrebbe portare a Milanello il nuovo centravanti

Non solo Pioli in bilico in vista della prossima stagione. Anche Mike Maignan e Theo Hernandez non sono certi della permanenza a Milanello.

Se la prossima estate dovessero infatti arrivare delle offerte irrinunciabili, Cardinale e la dirigenza del ‘Diavolo’ darebbero il via libera al sacrificio dei due big della rosa di Pioli. Il tecnico è legato ai risultati del finale di stagione, con un ipotetico trionfo in Europa League che potrebbe convincere il Milan a confermare in panchina l’allenatore di Parma, attualmente legato fino al giugno 2025 ai rossoneri. Intanto i rumors dall’estero spaventano i tifosi milanisti sul conto di Maignan e Theo, con i due nazionali francesi nel mirino di diverse big europee.

Calciomercato Milan, intreccio Zirkzee: il Bayern Monaco su Maignan e Theo Hernandez

Tra queste c’è sicuramente anche il Bayern Monaco, che in estate potrebbe salutare Davies visto il pressing incessante del Real Madrid.

Theo Hernandez sarebbe il primo nella lista per rimpiazzare il canadese, mentre Maignan potrebbe essere il naturale erede di Neuer se i bavaresi dovessero volare pagina anche tra i pali. L’ex Lille ha una valutazione non inferiore agli 80 milioni, mentre per il laterale ex Real Madrid servirebbe un assegno vicino ai 100 milioni di euro. Il Milan di fronte a proposte fuori mercato si siederebbe a trattare, con il Bayern che per abbassare la valutazione cash potrebbe mettere sul piatto la questione relativa a Joshua Zirkzee come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’. Il club campione di Germania vanta infatti una recompra esclusiva da 40 milioni per riprenderlo dal Bologna e una percentuale del 40% sulla rivendita a una squadra terza.

Maignan e Theo potrebbero quindi intrecciarsi con il futuro di Zirkzee, che rimane in pole nei desideri della dirigenza milanista per rinforzare l’attacco in vista del prossimo mercato estivo.