Rinnovo ‘rimandato’, Inzaghi in Premier: l’annuncio fa tremare l’Inter

Il futuro di Inzaghi potrebbe essere lontano dall’Inter nonostante lo scudetto, la scelta è stata fatta: la Premier lo aspetta

Appena un anno fa era al centro delle critiche: l’Inter cadeva sotto i colpi del Bologna, dopo la vittoria in Champions contro il Porto, e Simone Inzaghi finiva ancora nel mirino di stampa e tifosi con la mancanza di continuità della sua squadra.

Sono passati dodici mesi, ma sembra un secolo: l’Inter dalla scorsa primavera ha iniziato a correre e non ha ancora smesso. La finale di Champions ha reso positiva la passata stagione e in questa i nerazzurri cavalcano verso la seconda stella con Inzaghi protagonista assoluto e diventato improvvisamente uomo mercato.

Già perché il nome del tecnico di Piacenza inizia a far gola anche alle big d’Europa che quest’estate movimenteranno il mercato degli allenatori: Barcellona, Chelsea, Manchester United, Liverpool, tutte potrebbero cambiare tecnico a fine anno, tutte hanno fatto almeno un pensierino su Inzaghi.

Ovvio quindi che l’Inter provi a blindare il proprio tecnico, ovvio ma non immediato. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, i discorsi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sono al momento congelati. Il motivo è facile da capire: c’è uno scudetto da conquistare, un sogno Champions da prolungare il più possibile ed allora testa al campo e niente distrazioni.

Calciomercato Inter, Inzaghi tra rinnovo e Premier

Ecco allora che tutto sarà rimandato ad obiettivi raggiunti o, almeno, a scudetto conquistato. Il presidente Zhang, infatti, dovrebbe arrivare in Italia in primavera, quando l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto numero 20.

Sarà quella l’occasione per parlare anche di rinnovo con il contratto di Inzaghi che potrebbe essere allungato fino al 2027, allineando la sua scadenza con quella della dirigenza (Marotta, Ausilio e Baccin). In questo lasso di tempo bisognerà però per l’Inter drizzare le antenne e stare attenta ad eventuali abboccamenti delle big europee, soprattutto quelle della Premier League.

Campionato che si adatta alla perfeziona al calcio di Inzaghi, come dice -sempre a ‘Tuttosport’ – Nando Orsi: “Il suo modo di giocare è europeo e lo vedrei bene in Premier perché è un campionato che si sposa col suo modo aggressivo e dinamico di interpretare il calcio”. Ma ora è il tempo del campo: c’è uno scudetto da conquistare e l’Inter spera che in primavera sia il momento giusto per brindare insieme al tricolore e al rinnovo.