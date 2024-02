Ribaltone Roma: “Avvocati in azione, vogliono tutto il club”

La Roma vola con De Rossi dopo il cambio in panchina, mentre in estate potrebbero esserci grosse novità al vertice della società giallorossa

Cinque vittorie in sei partite di campionato e l’accesso agli ottavi di Europa League eliminando il Feyenoord.

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi, subentrando a Mourinho dopo il tumultuoso addio dello ‘Special’ portoghese. L’ex bandiera giallorossa ha portato serenità e soprattutto risultati a Trigoria, con i capitolini adesso che sono rientranti pienamente in corsa nella lotta per un posto alla prossima Champions League. Bologna e Atalanta non sono lontane e, approfittando dello scontro diretto tra le due, la Roma nel weekend potrebbe rosicchiare punti importanti espugnando il campo del Monza. Brianzoli allenati dall’amico Palladino, che ha frequentato il corso di Coverciano insieme a De Rossi e che dire recente ha speso belle parole per il collega romanista.

Roma, gli arabi trattano con i Friedkin: la rivelazione

Ritmo quasi da scudetto per De Rossi alla guida della Roma in campionato, con i giallorossi secondi nell’ultimo periodo solo dietro l’irraggiungibile Inter.

Il giovane allenatore potrebbe quindi guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione, rispetto al contratto fino a giugno firmato al momento di subentrare a Mourinho in panchina. Dipenderà anche da chi ci sarà al timone della Roma, mentre arrivano altri spifferi su un possibile passaggio di mano a capo della proprietà giallorossa. A parlarne è Ilario Di Giovambattista: “Gli avvocati dei Friedkin stanno interloquendo in maniera molto forte con gli arabi, che vorrebbero tutta la Roma – rivela sulle frequenze di ‘Radio Radio’ – La Roma è in un momento decisivo per tante cose, non solo sul campo ma anche società“.

Sul delicato argomento è intervenuto anche Roberto Pruzzo: “Se vuoi vincere ed essere competitivo per grandi traguardi devi prendere dei calciatori migliori o comunque al livello di quelli che hai adesso. E questo lo fai solo spendendo e avendo certezze a livello economico – chiosa l’ex attaccante – Bisogna valutare a fine stagione se questa proprietà avrà ancora voglia di investire sulla Roma o sia pronta per passare la mano“.