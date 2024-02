Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Vlahovic firmo qui”. Verso l’intesa con la Juve. Vera Inter per il +12. Napoli col Sassuolo: l’ultimo appello per l’Europa. Pioli: i conti non tornano.

L’apertura del Corriere dello Sport: “La stella di Lautaro”. Il Toro punta al record di gol di Immobile e Higuian. Napoli: Calzona non ha dubbi. Milan e Fiorentina: le squadre in altalena. Thiago Motta: “Un Bologna alla brasiliana”. Il vero Dybala: ora Friedkin può tenerlo. Sarri attacca la società e la Lazio non gradisce.

Così apre Tuttosport: “Zidane fa sognare il popolo Juve”. Zizou ha aperto al ritorno in Italia: “Mi piacerebbe”. L’ha capito anche il Toro: via Vanja, ecco Musso. Da Lisbona 35 milioni: Giuntoli si paga metà Koop. Chelsea e United su Simone: “Inzaghi il migliore, è perfetto per la Premier”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024.

Haaland scatenato in Coppa d’Inghilterra, ne fa cinque al Luton: “Five guy”, titola il Daily Star sul bomber del Manchester City. La prima pagina di Diario Sport: “Empiezan los contactos”, c’è anche De Zerbi nella lista del Barcellona per il dopo Xavi.