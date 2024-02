Lotito tuona contro Sarri: “Si assuma le sue responsabilità”

Claudio Lotito bacchetta Maurizio Sarri per le recenti dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Fiorentina: c’è maretta in casa Lazio

C’è maretta in casa Lazio. La terza sconfitta nelle ultime cinque partite con la qualificazione in Champions ormai diventata una chimera, apre la crisi per la società biancoceleste. L’ottavo posto in classifica non può far piacere al club di Claudio Lotito, ancora meno però sono state apprezzate le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di Firenze.

In seguito al ko contro la Fiorentina, il tecnico è tornato a parlare di una rosa non all’altezza per fare quattro competizioni e di un mercato non in linea con le sue richieste. Parole che non sono state apprezzate dal presidente Lotito e che potrebbero portare ad una separazione a fine stagione, nonostante un contratto di un altro anno.

Lazio, Lotito contro Sarri: “Basta alibi”

Questo riferisce ‘Il Messaggero’ che riporta anche la reazione di Lotito alle dichiarazioni di Sarri e all’ennesima sconfitta in campionato, la nona di una stagione che è lontanissima da quella scorsa, chiusa al secondo posto.

Il presidente della Lazio è convinto di avere messo in piedi una squadra in grado di ben figurare: “La rosa è forte e competitiva – le parole riportate dal quotidiano – . Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c’entra nulla con il ko di Firenze e gli altri 9. A fine stagione faremo un bilancio definitivo”.