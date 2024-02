Juve, spavento per Chiesa che lascia l’allenamento: scontro con Alex Sandro, Allegri lo chiama fuori

La Juventus torna al lavoro e lo fa con le porte aperte dello ‘Juventus Training Center’. Circa 400 tifosi ad assistere alla sessione odierna dei bianconeri.

Nel corso della partitella, scontro di gioco tra Chiesa e Alex Sandro, con l’attaccante che esce zoppicante. Piccolo spavento, col ‘7’ che però si trattiene a bordo campo ma non vuole lasciare il terreno. O almeno non inizialmente.

Chiesa abbandona momentaneamente il campo per poi rientrare, ma non è sufficiente. Prima corricchia in difesa, poi si schiera davanti. Un’azione, una conclusione, poi dal bordo campo mister Allegri interviene: “Fede vieni fuori”. Gesto di dissenso dell’attaccante, che però lascia il terreno di gioco. Per poi rientrare nello spogliatoio dello ‘Juventus Training Center’.