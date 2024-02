Inzaghi cambia ancora, Gasperini col falso nueve: le ultime su Inter-Atalanta

L’Inter capolista ospita a San Siro l’Atalanta nel recupero del campionato di Serie A: le possibili scelte di Inzaghi e Gasperini

Un primo match point per l’Inter nella corsa alla seconda stella e per blindare il discorso scudetto. I tre punti nel recupero contro l’Atalanta lancerebbero l’undici di Simone Inzaghi a +12 in classifica sulla Juventus.

L’allenatore interista dopo l’ampio turnover di Lecce ritrova i titolarissimi, a parte ovviamente gli indisponibili Acerbi, Thuram e Calhanoglu. Conferma in regia per Asllani dopo la prova convincente in terra salentina, mentre in attacco Arnautovic è favorito su Sanchez per affiancare capitan Lautaro Martinez. A destra ritroverà una maglia da titolare Darmian, torna in panchina Frattesi per Barella in mediana. Nonostante la diffida, Inzaghi non rinuncia invece all’indispensabile Mkhitaryan. Tra i pali infine rientra Sommer che ha smaltito l’attacco influenzale. Qualche dubbio in più invece per Gasperini nello scacchiere orobico, con de Ketelaere da falso nueve in vantaggio su Scamacca per guidare l’attacco. Insieme all’inamovibile Koopmeiners, spazio quindi a Miranchuk sulla trequarti nel classico 3-4-2-1 della ‘Dea’.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Atalanta, recupero della 21° giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrata da Colombo della sezione di Como (Di Paolo al VAR).

La sfida del Meazza con fischio d’inizio alle 20.45 sarà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter capolista arriva alla sfida dopo il rotondo 4-0 di Lecce e nel prossimo turno ospiterà il Genoa. L’Atalanta nell’ultimo weekend sempre a San Siro ha impattato per 1-1 contro il Milan e domenica è attesa dallo scontro Champions in casa del Bologna.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Cuadrado, Sensi, Thuram

Squalificati: –

Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; de Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Bakker, Zappacosta, Adopo, de Roon, Scamacca, Toure, Lookman. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Zappacosta, Holm, de Roon