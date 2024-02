Corona condannato: diffamazione aggravata ai danni di Icardi, Wanda Nara e Brozovic

Il processo di primo grado si è chiuso oggi: “”Siamo soddisfatti – ha commentato il legale della coppia, Giuseppe Di Carlo – Ora ci riserviamo di agire in sede civile”

Fabrizio Corona è stato condannato in primo grado per diffamazione aggravata ai danni di Mauro Icardi, Wanda Nara e Marcelo Brozovic.

Il processo si è chiuso oggi, con la sentenza a sfavore dell’ex re dei paparazzi. La condanna per diffamazio aggravata è inerente all’articolo che, nel febbraio 2019, Corona pubblicò sul proprio sito ‘King Corona Magazine’, dal titolo “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Al tempo l’argentino e il croato giocavano insieme nell’Inter.

Corona è stato condannato al pagamento di una multa di 1.500 euro e a risarcire Icardi e Nara con 7.500 euro ciascuno, mentre Brozovic con 5mila euro. Queste sono dei risarcimenti provvisori e immediatamente esecutivi, visto che la quantificazione complessiva dei danni passerà per una causa civile. Infine, Corona è stato pure condannato alla “riparazione del danno” a Wanda Nara e Mauro Icardi, poi da definirsi in separato giudizio. “Siamo soddisfatti – ha commentato il legale della coppia, Giuseppe Di Carlo – Ora ci riserviamo di agire in sede civile”.