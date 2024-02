Napoli, altra tegola: assenza pesante col Sassuolo

Il Napoli prepara la sfida di domani con il Sassuolo, con un’altra assenza importante: ancora problemi per gli azzurri

Domani, alle 18, recupero al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il Napoli, che con il Sassuolo si gioca tantissimo. Azzurri che si sono allontanati in maniera forse irrimediabile dalla zona Champions, ma che devono riprendere a vincere almeno per tenere vive le chances di giocare le coppe europee il prossimo anno. Ma per la squadra di Calzona continuano a esserci problemi su problemi.

Per la trasferta in casa dei neroverdi, non ci sarà infatti Cajuste, alle prese con un risentimento muscolare. Lo svedese resterà a riposo, così come Ngonge, che non ha ancora recuperato dal problema accusato la scorsa settimana. Per l’attaccante l’obiettivo a questo punto è essere arruolabile per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.