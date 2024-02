Juventus, il rientro del grande ex: “Allegri ne avrebbe bisogno”

La Juventus ragiona sul futuro, cambiamenti in vista per i bianconeri: ‘acquisto’ in soccorso ad Allegri

Il percorso di Massimiliano Allegri non è stato certo facile, nel suo secondo ciclo alla Juventus, con diversi periodi molto complicati. Anche in questa fase, per l’allenatore livornese la situazione è delicata da gestire, con il calo di rendimento piuttosto vistoso dopo la prima parte dell’annata che aveva fatto pensare anche a una compagine bianconera in grado di lottare per lo scudetto.

Con il successo con il Frosinone, la Juventus ha almeno ripreso la marcia dopo un mese senza vittorie, anche se tutte le difficoltà di gioco sono emerse in una gara complessa e rocambolesca, vinta solamente all’ultimo respiro. Allegri sorride, ma a metà, visto che il calendario proporrà, prossimamente, impegni molto complicati contro Napoli e Atalanta. E almeno con gli azzurri, non saranno a disposizione Rabiot e McKennie.

Dovesse riuscire a scavallare questi due match con un buon bottino di punti, la Juventus potrebbe mettere una ipoteca quasi definitiva sull’ingresso in zona Champions. Il momento rimane non dei migliori per Allegri, anche in prospettiva, con i tanti interrogativi sul futuro che iniziano a farsi largo. Ma c’è chi viene ‘in soccorso’ dell’allenatore livornese, riconoscendogli delle attenuanti.

Juventus, ingresso di Platini in società: solo una suggestione?

Allegri ha dovuto spesso metterci la faccia ed essere l’unico a farlo, in una società che lo scorso anno ha vissuto i ben noti scossoni e anche quest’anno rimane spesso dietro le quinte. Secondo Marco Tardelli, alla Juventus servirebbe un uomo di rappresentanza dal grande carisma come Michel Platini.

Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista a ’90esimo minuto’: “Non sento molte voci societarie alla Juventus che intervengono, lo fa il solo Allegri. E’ anche una cosa abbastanza positiva, ma ci sarebbe bisogno di una figura importante. Posso fare il nome di Platini. Non so se sarebbe disponibile, dovete chiederlo a lui”. Una ipotesi che è già stata ventilata diverse volte in passato, ma che periodicamente ritorna.