Immobile perde la testa a Firenze: indaga la Procura Federale

Grande nervosismo in casa Lazio: nel match perso con la Fiorentina, il capitano Immobile si è scagliato furiosamente con un tifoso che lo stava insultando

Non è un momento facile per la Lazio, che ieri sera si è fermata nuovamente in maniera brusca perdendo lo scontro diretto con la Fiorentina. Dopo il 2-0 a Torino che aveva fatto ben sperare, la batosta in rimonta subita a Firenze. Un ko meritatissimo, che ha sbattuto ulteriormente in faccia ai giocatori e a tutto l’ambiente lo stato di forma precario dei biancocelesti. Lo stesso Sarri ha parlato di una squadra stanchissima, piatta, per giunta con calciatori influenzati.

La situazione nella corsa Champions è compromessa, lo ha ammesso anche il tecnico della Lazio. A Formello il cielo non è assolutamente sereno e non solo a livello letterale, con due partite vitali per la stagione che stanno per arrivare: venerdì contro il Milan all’Olimpico, poi il ritorno di Champions col Bayern Monaco. Anche ieri sera il clima era un po’ tesi al ‘Franchi’, così anche Ciro Immobile. Il capitano della Lazio era nervoso per la prestazione e il risultato, ma al momento del cambio un episodio lo ha fatto scattare. Come racconta ‘Il Corriere dello Sport’, un tifoso della Fiorentina lo ha ripetutamente insultato dalla tribuna, così il numero 17 biancoceleste si è infuriato alla sua uscita dal campo, tentando addirittura di scavalcare la balaustra per arrivare al tifoso viola. “Lo stanno contenendo in quattro”, ha spiegato il bordocampista di ‘Dazn’.

Immobile furioso a Firenze: cosa è successo

Immobile assolutamente furioso, ma intanto l’uomo che era sugli spalti del ‘Franchi’ è stato segnalato a un ispettore della Procura Federale ed è stato subito individuato. Dopo qualche minuto è tornata poi la calma per il bomber della Lazio, che di certo non sta attraversando un momento semplice per le difficoltà enormi di questa stagione. Sue ma soprattutto della squadra. Le offese gratuite ricevute hanno fatto traboccare il vaso e ora si attenderà il verdetto della Procura. Insieme a questo episodio, però, c’è il nervosismo per la fatica tremenda dei biancocelesti nel gioco e nei risultati, nella continuità generale. Nel match di ieri la Fiorentina ha meritato di vincere e a lui non sono arrivati mai palloni giocabili e la squadra non è stata in grando di reagire a nessun colpo. Al 78′, momento del cambio con Castellanos, Ciro ha riversato tutto.