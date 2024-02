Il Real scombina tutto, altro assalto al Milan: 100 milioni e firma

Il Milan dovrà difendersi, causa Real Madrid, dagli assalti per Leao e Theo Hernandez: in estate offerte monstre, i rossoneri fissano il prezzo

Nel Milan che è tornato a ingranare e soprattutto macinare gioco, ma soprattutto punti, grande merito va anche ai calciatori più rappresentativi. Dopo un periodo nerissimo il Diavolo ha ritrovato la quadra, con l’Atalanta è arrivato solo un pareggio ma la prestazione – anche per il livello dell’avversario – è stata una delle migliori della stagione. Il Milan ha ripreso a correre, si è qualificato agli ottavi di Europa League contro una squadra spinosa come il Rennes, ha accummulato 7 punti di vantaggio sulla quinta, l’Atalanta, che deve recuperare ancora una partita ma in casa dell’Inter schiacciasassi.

I big stanno di nuovo facendo il loro lavoro, in primis Leao e ovviamente Theo Hernandez, oltre a Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud sempre presente. Intanto il mercato si avvicina e inevitabilmente a via Aldo Rossi si pensa pure al mercato, ma soprattutto a blindare certi giocatori. Su Rafa Leao continuano a circolare le solite voci, con il PSG che continuerebbe a tenerlo d’occhio soprattutto con l’addio di Mbappe. C’è una clausola da 175 milioni di euro, i francesi molto difficilmente arriveranno a una cifra del genere ma comunque faranno un tentativo. Il Milan potrebbe vacillare solo davanti a un’offerta monstre, verosimilmente da almeno 150 milioni. Soprattutto per il nuovo PSG complicato pensare a una proposta del genere.

Bayern su Theo ma il Milan chiede 100 milioni e vuole il rinnovo

L’altro big diventato veterano e simbolo è ovviamente Theo Hernandez, che in questa stagione si è confermato ed è cresciuto ulteriormente. Ora è più completo, ha giocato anche da centrale di difesa mettendo comunque a segno 4 gol e mostrando un’ottima continuità. Ha rinnovato un paio di anni fa, ma nei prossimi mesi non è escluso un ritocco al contratto. Anche perché le sirene del mercato cominciano a suonare pure per lui. In particolare il Bayern Monaco lo ha messo in cima alla lista come erede di Alphonso Davies, anche lui diretto con buona probabilità al Real Madrid.

Il contratto di Theo scade nel 2026, guadagna 4 milioni più mezzo milione di bonus, è possibile che i rossoneri lo portino a sforare il muro dei 5 magari allungando la durata di altre due o tre stagioni. In Germania hanno accostato parecchio il francese al Bayern, con possibili offerte da capogiro. Ma a Casa Milan, scrive ‘Il Corriere dello Sport’, non avrebbero intenzione di ascoltare proposte inferiori addirittura a 100 milioni di euro. Al contrario l’intenzione è appunto blindarlo e tenerlo a San Siro. Sta diventando un leader, ha centrato le 200 presenze, c’è un legame di stima e gratitudine reciproca tra le parti. Moncada e Furlani dovranno provare a resistere agli assalti per lui e per Leao.