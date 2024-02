Dybala super, la Roma ha già l’erede: l’investitura di Baldanzi

La Roma si gode un super Dybala e sa di avere già in casa il suo erede: Baldanzi sulle orme della ‘Joya’

Con uno come Paulo Dybala, la scena può illuminarsi da un momento all’altro. L’argentino ha trascinato la Roma con una spettacolare tripletta contro il Torino, confermando di essere uno dei valori aggiunti dei giallorossi. I capitolini, nel frattempo, si sono già assicurati il suo ‘erede’: Tommaso Baldanzi.

Quale che possa essere il futuro della ‘Joya’, il talentuoso trequartista prelevato dall’Empoli ha già mostrato, in poche partite in giallorosso, doti notevoli, come del resto aveva fatto a Empoli. Su di lui, si è espresso in termini entusiasti, a ‘Tv Play’, Andrea Innocenti, talent scout empolese, che ha avanzato paragoni arditi ma non campati in aria tra i due: “L’ho visto per la prima volta a nove anni, ha un dono di natura – ha spiegato – Aveva già doti superiori ai pari età e anche a ragazzi più grandi. Paga un po’ di fisicità, ma ha ugualmente molta forza, non è semplice trovare in giro giocatori come lui. E’ un talento cristallino come ce ne sono pochi in Italia ultimamente. Si può paragonare al Dybala arrivato al Palermo, può arrivare in un top club e può raggiungere il suo livello”.