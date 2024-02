Dalla Juve alla Serie A: “Scartato dai bianconeri”. Retroscena riguardante una delle rivelazioni del campionato, tutti i dettagli

Si è conclusa nella serata di ieri la 26esima giornata di Serie A, ma è di nuovo vigilia di campionato. Domani, infatti, andranno in scena gli ultimi due recuperi del turno caratterizzato dalla Supercoppa italiana.

In campo Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Quello di San Siro, in particolare, rappresenterà il match point Scudetto per la formazione di Simone Inzaghi. Per Napoli e Atalanta, invece, sono in palio punti pesanti per la zona Champions ed Europa League, dove è in piena corsa anche la Fiorentina di Italiano.

La squadra viola ha battuto con merito la Lazio nel segno di Kayode. Il classe 2004, chiamato a rimpiazzare Dodo’ ad inizio stagione, è sempre più protagonista. Ne ha parlato a ‘Rai Sport’ Michele Fratini, intermediario e talent scout: “Lui è un 2004, un terzino veramente forte perché ha gamba, va fino in fondo e ha tenuta di gara. Ha trovato la sua prima rete e gli faccio i complimenti. La Fiorentina l’ha preso, è stato non ritenuto pronto dalla Juventus, poi ha fatto il giro per la Serie D andando a Gozzano e ha fatto un anno di Primavera con Aquilani”.

Fiorentina, retroscena Kayode: “I viola ci hanno creduto dopo il rifiuto della Juve”

‘Scartato’ dalla Juventus, Kayode si è preso la Serie A e la Fiorentina. “Ha fatto dimenticare Dodo’, quindi tanta roba. I giocatori vanno sempre aspettati, però squadre come la Juventus li vorrebbero pronti subito”, ha proseguito Fratini.

Il classe 2004 ha conquistato Italiano e, in attesa di Dodo‘, sta convincendo sempre di più la Fiorentina e i tifosi viola: “All’epoca non è stato ritenuto pronto, può capitare. Ma Kayode è una realtà, sta dimostrando tutto il suo valore”.