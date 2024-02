Arbitro sostituito in corsa: “La gara si deve ripetere”. Clamoroso dopo il match del weekend, che cosa sta succedendo

Due episodi nello stesso turno di campionato. Bologna-Verona e Lecce-Inter del weekend sono state caratterizzate dagli infortuni, con sostituzione, dei rispettivi arbitri.

Abisso, fischietto designato per il match del Dall’Ara, è stato costretto a lasciare il campo dopo solo nove minuti a causa di un infortunio alla caviglia destra. Al suo posto è entrato come da prassi il quarto uomo Camplona. Stesso episodio in Lecce-Inter: Doveri non ce la fa a proseguire e ad inizio ripresa viene sostituito dal quarto ufficiale, Baroni.

Ma non solo in Serie A. Anche in Liga, nel corso del big match Real Madrid-Siviglia, si è verificato un episodio analogo. L’arbitro Isidro Diaz de Mera si è infortunato e ha dovuto lasciare la direzione di gara al quarto uomo, Carlos Fernández Buergo, facendo scoppiare il caso in Spagna.

Real Madrid-Siviglia, il sostituto dell’arbitro infortunato non aveva la licenza per il Var

L’ex arbitro spagnolo Xavi Estrada Fernandez, oggi collaboratore di ‘El Desmarque’, ha notato che Carlos Fernández Buergo non è in possesso della licenza per dirigere partite in cui è in funzione il Var in campo.

Buergo, in pratica, non ha la licenza per “comunicare” con il Var ed il suo assistente. Un caso molto particolare, non vietato espressamente dal regolamento della Liga, che neanche prevede però questa casistica. Si tratta di una zona grigia che dopo questo episodio verrà sicuramente chiarita. Nel frattempo, però, i tifosi del Siviglia chiedono a gran voce la ripetizione della gara.