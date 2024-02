Altra bocciatura verso Inter-Atalanta: “Non è un campione”

L’attaccante non sta vivendo una grande stagione come ammesso dal suo allenatore in conferenza stampa

Giornata di vigilia per Inter e Atalanta che domani sera si scontreranno in un match che si preannuncia spettacolare a San Siro. In un calendario che inizia a farsi sempre più fitto per le due formazioni allenate rispettivamente da Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, si giocherà infatti il tanto atteso recupero della sfida rinviata lo scorso gennaio a causa della partecipazione dei nerazzurri di Milano in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Una partita che arriva in un momento cruciale soprattutto dell’Atalanta. L’Inter, infatti, potrà scendere in campo senza troppe pressioni considerato il vantaggio confortante di nove punti in classifica sulla Juventus. La squadra bergamasca, invece, dopo il pareggio contro il Milan si trova in piena bagarre per la zona Champions League e punta da una parte a sorpassare nuovamente il Bologna per agganciare il quarto posto, mentre dall’altra a staccare una Roma che grazie alla vittoria di ieri sul Torino si è avvicinata a -2.

Alla vigilia del match contro il rivale Inzaghi, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incredibile stagione sin qui disputata da un’Inter che sembra inarrivabile per qualsiasi squadra italiana in questo momento: “Stanno facendo qualcosa di straordinario. Se vogliamo possiamo dire che abbiamo poco da perdere”. Dichiarazioni con le quali l’allenatore, consapevole sia della forza dell’avversario che dell’importanza della sfida per la classifica dei suoi ragazzi, ha cercato di allentare la pressione intorno alla sua Atalanta.

Inter-Atalanta, Gasperini su Scamacca: “Il problema è considerarlo un campione”

Su Gianluca Scamacca, divenuto quasi un caso all’interno dello spogliatoio per via di una stagione giocata probabilmente al di sotto delle sue incredibili potenzialità, l’allenatore non si è detto troppo preoccupato ed anche in questo caso ha cercato di allontanare i riflettori dal suo attaccante.

Queste le parole di Gasperini in riferimento al bomber che in estate, tra l’altro, aveva pure sfiorato l’approdo all’Inter: “Si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema Scamacca. L’unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo”.