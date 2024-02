Allegri e il ‘giallo’ sul futuro alla Juventus: “E’ masochismo”

Polemiche costanti attorno a Massimiliano Allegri e alla Juventus, il futuro del livornese è sempre più incerto: l’analisi in diretta

Non è stata una domenica tranquilla, per la Juventus, tutt’altro. Ma se non altro, i bianconeri questa volta sono riusciti a tornare alla vittoria, come non capitava da più di un mese. Contro il Frosinone, è arrivato un successo in extremis, al 95esimo, grazie all’opportunismo di Rugani, riuscito a risolvere in mischia una partita difficilissima per la banda di Allegri.

Le difficoltà del momento sono state confermate in pieno, la compagine juventina non ha più la stessa compattezza di alcune settimane fa. Allegri sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa, anche se, per il momento, la classifica premia lui e la Juventus con il secondo posto che vale un accesso alla prossima Champions League senza ansie particolari. Di sicuro, in tutto l’ambiente, la situazione è attualmente abbastanza elettrica, visto il calo di rendimento che ha allontanato i bianconeri dalla corsa scudetto e riaperto interrogativi importanti sull’effettiva consistenza della guida tecnica del livornese.

Allegri vuole restare alla Juventus: la rivelazione

Contratto in scadenza a giugno 2025, futuro da decidere probabilmente in estate. Non si fa fatica a identificare gli scenari temporali attorno ai quali si snoderà il futuro della Juventus, più complicato capire cosa succederà effettivamente. La sensazione è quella di un rapporto tra Allegri e il club bianconero piuttosto particolare.

Ne ha parlato ai microfoni di ‘Pressing’ il giornalista Sandro Sabatini, che ha spiegato: “Allegri vorrebbe restare alla Juventus per una questione di orgoglio, ma anche di affetto, difficile da spiegare. C’è una componente un po’ masochistica, considerando che c’è chi lo vede come il diavolo da quelle parti e pensa che non sia buono a nulla. E’ una situazione che andrebbe spiegata con l’aiuto di uno psicologo”.