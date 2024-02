Zidane in Serie A, l’annuncio che fa sognare: “Torno in panchina”

Le dichiarazioni del tecnico francese che fa sognare i tifosi italiani a margine della presentazione di Adesso vinco io, documentario su Lippi

Giornata di ricordi ed emozioni a Roma, dove viene presentato il documentario biografico su Marcello Lippi, “Adesso vinco io”.

L’allenatore italiano ha scritto pagine indelebili di storia del calcio sulla panchina della Juventus e ovviamente su quella della Nazionale. Sono tanti così i calciatori, che il campione del mondo ha guidato nella sua lunga carriera.

Tra questi c’è anche Zinedine Zidane, che non è voluto mancare all’evento. L’ex fantasista, che ha poi intrapreso la carriera da allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando sulla sua avventura in bianconero: “Marcello Lippi è stato quello che mi ha fatto venire alla Juve, il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare. Non era facile per lui, arrivavo dalla Francia, era tutto diverso, ma Lippi mi ha fatto diventare quello che poi sono diventato”.

Zidane: “E’ sicuro che torno”

Si parla così della sua nuova carriera di allenatore, che lo ha portato a vincere sulla panchina del Real Madrid: “Da giocatore ho avuto grandissimi allenatori come Lippi o Ancelotti ma poi ognuno deve fare il proprio percorso”.

Immancabile una battuta sul futuro. Zidane di recente è stato accostato al Bayern Monaco, ma in passato il suo nome  è stato fatto soprattutto per la Juventus. Chissà che un giorno il francese possa davvero approdare in Italia: “Perché no – afferma Zidane -, può succedere di tutto, al momento sto facendo altro ma è sicuro che tornerò in panchina, mi piacerebbe”. Il tecnico, che non ha mai nascosto di volere allenare la nazionale francese, non esclude dunque un ritorno nel nostro paese