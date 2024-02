“Vergogna”: caos Fiorentina-Lazio, cosa sta succedendo

Fiorentina-Lazio chiude la 26esima giornata di Serie A e non mancano le polemiche: nel primo tempo si urla alla vergogna, cosa sta succedendo

Vincere per restare aggrappati al treno che porta in Europa. Fiorentina e Lazio stanno giocando il monday night della 26esima giornata di Serie A con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona che porta alle coppe europee.

Il primo tempo ha visto la Viola giocare con grande vigore e sfiorare più volte il vantaggio: il palo ha detto tre volte di no, prima a Nico Gonzalez, quindi a Belotti, e nelle altre occasioni gli avanti della squadra di Italiano hanno visto infrangersi davanti a Provedel o alla retroguardia biancoceleste i loro sogni di gloria. Al primo affondo della Lazio, invece, arriva il gol con Luis Alberto sullo scadere del primo tempo.

Il match però ha visto la Fiorentina dominare in lungo e in largo, una situazione che piace poco ai tifosi della Lazio. Ecco quindi le proteste social e un vero e proprio caos con critiche feroci a Sarri e ai suoi calciatori.

Nel mirino finiscono un po’ tutti i calciatori della Lazio. Immobile che “cammina e non fa pressing”, ma anche Marusic che qualcuno paragona all’utilità delle bacchette cinesi con il brodo.

Ma le polemiche colpiscono anche Maurizio Sarri. Ecco allora un utente su X scrivere che “ci stanno prendendo a pallate e Sarri non fa niente. La fine del sarrismo è vicina”, mentre un altro si domanda: “Ma Sarri si accorge che ci stanno prendendo a pallonate?”

Critiche su critiche che coinvolgono un po’ tutti alla fine di un primo tempo che ha visto la Fiorentina dominare ma non riuscire a trovare la zampata vincente. Toccherà a Sarri e ai suoi calciatori far cambiare idea ai propri tifosi o magari convincerli con tre punti (finora) poco meritati.

Ecco alcuni tweet:

#FiorentinaLazio se Immobile cammina e non fa il pressing giochiamo in 10

Immobile in versione nonno al parco con nipotini #FiorentinaLazio

Ma non esiste un'alternativa decente a quella sciagura di Marusic??? #FiorentinaLazio

Mi ripeto all'infinito,Marusic nella @OfficialSSLazio è buono come le bacchette cinesi per il brodo e non solo lui.#FiorentinaLazio

— Claudio Pellegrini (@claudio301065) February 26, 2024