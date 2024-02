UFFICIALE, 6 punti di penalizzazione: come cambia la classifica

Penalizzazione di 6 punti, il verdetto cambia la classifica in maniera sostanziale: gli effetti della decisione della giustizia sportiva

I tifosi prestano sempre grande attenzione ai verdetti della giustizia sportiva, quelli che riguardano la propria squadra e non solo. Si tratta di decisioni che possono influire direttamente sull’esito dei campionati, come del resto sappiamo piuttosto bene.

E’ ancora fresca la memoria di quanto accaduto lo scorso anno alla Juventus, coinvolta in diversi processi sportivi e gravemente penalizzata in classifica, ricevendo poi dalla Uefa l’esclusione dalle coppe europee per un anno. Di recente, si è tornato a parlare di nuovi casi, come quello che vede coinvolto il Napoli. Da capire se per quanto riguarda gli azzurri, si riaprirà il processo sportivo per la vicenda Osimhen e se gli azzurri saranno sanzionati. Nel frattempo, i discorsi sulla giustizia sportiva sono piuttosto d’attualità anche altrove.

Everton, penalizzazione ridotta: i ‘Toffees’ sorridono

Non poche società sono finite con decisione nel mirino, per violazioni finanziarie, in Inghilterra. Ha pagato pesantemente fin qui l’Everton, ma prossimamente potrebbero essere al vaglio le posizioni di Manchester City e Chelsea. In ogni caso, i ‘Toffees’ hanno ricevuto una buona notizia.

Facendo appello, il club ha ottenuto la riduzione della sanzione originaria che prevedeva una penalizzazione di 10 punti. Quattro ne vengono restituiti e così la classifica è da aggiornare, alla luce dell’attuale -6. La squadra di Sean Dyche, che nel weekend ha pareggiato per 1-1 in casa del Brighton, sale a 25 punti, allungando dunque a cinque lunghezze di vantaggio sul Luton Town terzultimo. Un notevole passo in avanti verso la salvezza.