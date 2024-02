Titolarissimo in ospedale: salta Fiorentina-Lazio, le sue condizioni

Titolarissimo in ospedale: salta Fiorentina-Lazio, ecco le condizioni del big e gli ultimi aggiornamenti

Ancora due big match per chiudere la 26esima giornata di Serie A. La Roma di De Rossi ospita all’Olimpico il Torino, mentre la Lazio sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina di Italiano.

Due match ad alta quota che mettono in palio punti pesantissimi nella lotta Champions. Di fatto, due scontri diretti che indirizzeranno inevitabilmente la corsa per il quarto posto: i giallorossi per avvicinarsi a Bologna ed Atalanta, Fiorentina e Lazio per rimanere in scia. A poche ore dal match, però, arriva una tegola piuttosto pesante: il titolarissimo sarà costretto al forfait.

Fiorentina, Martinez Quarta in ospedale: salta la Lazio

Come riportato da ‘Radio Bruno’, Martinez Quarta non sarà in campo questa sera per Fiorentina-Lazio a causa di un dolore addominale che lo ha costretto ad una visita in ospedale nelle scorse ore.

Una brutta tegola per Italiano che perde un titolare a ridosso della sfida alla Lazio di Sarri. Martinez Quarta era regolarmente convocato, nelle ultime ore è arrivata la complicazione che lo terrà ai box. Si attendono ora i primi aggiornamenti riguardo alle sue condizioni.