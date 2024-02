Svolta Rabiot-Juve: contratto già pronto, firma subito

Rabiot-Juve, possibile svolta in arrivo in tempi brevi. Contratto già pronto, può firmare subito: l’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus di Massimiliano Allegri è uscita incerottata dalla vittoria allo scadere ottenuta ieri contro il Frosinone. Il prossimo impegno dei bianconeri è la trasferta di Napoli e per il tecnico si riapre l’emergenza a centrocampo.

Dopo gli esami strumentali, è arrivata una doppia tegola pesantissima: Rabiot e McKennie hanno rimediato rispettivamente una lussazione al dito del piede e alla spalla. I due titolari del centrocampo bianconero salteranno sicuramente Napoli-Juventus, big match del Maradona in programma domenica sera.

In un colpo solo, Allegri perde così due titolarissimi del suo centrocampo. L’americano autore ieri di ben due assist, il francese fresco del traguardo di 200 presenze con la maglia della Juventus. “Oggi è stata la mia duecentesima presenza con la maglia della Juventus. Un traguardo importante, frutto di un lavoro impegnativo di ogni giorno. Aver potuto difendere così tante volte la maglia del più grande club d’Italia è un vero orgoglio. Grato”, ha scritto il centrocampista sui propri canali social. Come noto, però, il suo futuro in bianconero è ancora una volta da scrivere.

Calciomercato Juve, il Barcellona ripiomba su Rabiot: tutti i dettagli

L’ex Paris Saint-Germain è di nuovo in scadenza a fine stagione e non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Juve. La dirigenza bianconera discuterà con la mamma-agente Veronique solo dopo il ritorno in Champions League.

Nel frattempo, però, i top club esteri non stanno a guardare: Rabiot è già libero di accordarsi e firmare a parametro zero per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, su di lui è ripiombato il Barcellona. Il club blaugrana sarebbe pronto ad offrire un contratto biennale con opzione per il terzo anno. La Juve è avvisata: inizia la corsa per la firma di Rabiot.