Scelta UFFICIALE: un ex Milan come nuovo ct

Decisione presa e comunicato ufficiale: scelto il nuovo ct, è il primo straniero nella storia della nazionale

Una novità che sa di storia. Perché si tratta del primo ct straniero nella storia della nazionale. Mai infatti un allenatore nato all’estero si era seduto in panchina.

La Svezia ha deciso di affidare la propria guida tecnica a Jon Dahl Tomasson. Il danese, ex giocatore del Milan, è il nuovo ct della nazionale scandinava e assumerà l’incarico a partire dal 1 marzo. Mai un tecnico non svedese si era seduto alla guida della nazionale. Lo ha comunicato ufficialmente la Federcalcio Svedese, che ha sottolineato come Tomasson guiderà la squadra nel corso delle qualificazioni per i Mondiali 2026 e l’accordo si estenderà in caso di qualificazione. Per Tomasson è una nuova avventura. Per la prima volta ricoprirà l’incarico di ct di un paese che però conosce molto bene. Tomasson ha infatti allenato per due stagioni al Malmo, conquistando due campionati.

Questo il comunicato ufficiale della Federazione:

“Quando la nazionale maschile si riunirà a marzo per le amichevoli internazionali contro Portogallo e Albania, sarà sotto una nuova guida grazie a Jon Dahl Tomasson come ct della nazionale. Remy Reijnierse assume il ruolo di vice allenatore della nazionale. I due inizieranno le loro missioni il 1° marzo e gli accordi si estendono oltre la qualificazione ai Mondiali 2026 e si rinnovano automaticamente in caso di promozione”.