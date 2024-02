Offerta dalla Serie A per Pavicevic, l’astro nascente del calcio montenegrino

Un club italiano si è mosso per il calciatore più giovane della Meridianbet 1, la Serie A del Montenegro. Mercoledì possibile debutto da titolare

L’Est Europa produce di continuo grandi talenti, con alcuni di essi che approdano poi in Italia. Uno dei nuovi prototipi di campione si chiama Vuk Pavicevic e ha compiuto 16 anni appena quattro giorni fa.

Il classe 2008 è un centrocampista centrale dotato di ottima tecnica, è molto rapido palla al piede nonostante il metro e novanta di altezza. In Patria è considerato l’astro nascenti del calcio montenegrino. E non solo, visto che su di lui ci sono già diversi club importanti dei maggiori campionati europei. Sul tavolo dell’agente di Pavicevic, il calciatore più giovane della Meridianbet 1 (sabato scorso il debutto in campionato), c’è anche l’offerta di una squadra italiana. Un indizio chiaro che certifica la qualità e il grande potenziale del fresco sedicenne, nel cui contratto è presente anche una clausola risolutiva da 5 milioni.