HIGHLIGHTS | I pali non fermano la Fiorentina: Kayode-Bonaventura, Lazio ribaltata

La 26esima giornata di Serie A si chiude con l’importante vittoria della Fiorentina in rimonta sulla Lazio: viola in gol con Kayode e Bonaventura

Pali e imprecisione non fermano la Fiorentina: la squadra di Italiano batte 2-1 la Lazio nel monday night che ha chiuso il 26esima turno di Serie A.

Una partita dominata dall’inizio alla fine dalla formazione viola che ha però chiuso il primo tempo incredibilmente sotto di un gol con Luis Alberto che va a bersaglio nell’unica vera sortita offensiva dei biancocelesti. Prima c’era stato una sorta di tiro al bersaglio con il palo a negare per ben tre volte la gioia del gol ai toscani: prima su Nico Gonzalez (con Bonaventura a botta sicura che si vede respingere la ribattuta sulla linea da Casale), quindi con Belotti, infine ancora con Gonzalez.

Lo 0-0 già sta stretto ai viola che sullo scadere della frazione subiscono il contropiede vincente di Luis Alberto: la Lazio va al riposo in vantaggio. Nella ripresa però il copione non cambia con la Fiorentina che occupa la metà campo avversaria.

Fiorentina-Lazio 2-1: marcatori, classifica e highlights

Nico Gonzalez prima e Ranieri poi impegnano Provedel che deve però arrendersi al 61′: Kayode è bravissimo a chiudere in rete un traversone di Belotti.

Galvanizzata dal pareggio la Fiorentina attacca ancora di più e ha l’occasione del vantaggio al 65′ quando l’arbitro fischia un rigore per fallo di Casale su Belotti. Dal dischetto va Gonzalez che colpisce il suo terzo palo della serata.

Il colpo non abbatte la viola che si rigetta in avanti e al 69′ trova la rete del vantaggio con Bonaventura, più veloce di tutti a catapultarsi sulla respinta di Provedel su conclusione di Beltran. Lo svantaggio subito non sveglia la Lazio che prova ad attaccare con maggior vigore ma non trova mai il guizzo per creare pericoli dalle parti di Terracciano. Vince la Fiorentina che supera proprio al Lazio in classifica e risale al settimo posto.

FIORENTINA-LAZIO 2-1: 45′ Luis Alberto (L), 61′ Kayode (F), 69′ Bonaventura (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli* 37, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno