Brutte notizie per Allegri: doppio ko contro il Napoli

Guai in vista per la Juventus per la trasferta di Napoli. Le ultime sulle condizioni di Rabiot e McKennie dopo la gara contro il Frosinone

La vittoria contro il Frosinone di ieri riporta solo parzialmente il sorriso in casa Juventus. Tanta la sofferenza per portare a casa tre punti solamente nelle battute conclusive di una gara che ha lasciato in dote anche un paio di infortuni.

Ko già nel primo Adrien Rabiot, che ha lasciato il posto a Carlos Alcaraz, mentre Weston McKennie ha salutato il campo solo nel concitato finale per Iling Jr. Doppia batosta per Allegri che in vista della complicata trasferta di Napoli dovrà rinunciare ad entrambi, andando a ridisegnare il centrocampo. Nello specifico gli accertamenti di stamattina hanno confermato quanto già detto ieri: Rabiot e McKennie hanno subito rispettivamente una lussazione al dito del piede e alla spalla. A Napoli quindi sicuramente non ci saranno.

Per quanto concerne il recupero completo andranno analizzate le tempistiche.