Strapotere Leao: gol e polemica in Milan-Atalanta

Si sblocca subito Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, con un super gol di Rafa Leao, che trafigge con un bolide Carnesecchi. Ecco cosa è successo dopo la rete

Inizio migliore non poteva esserci per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno sbloccato il match contro l’Atalanta di Gasperini al terzo minuto del primo tempo.

Un super gol di Rafa Leao, che ha lasciato sul posto Holm e Scalvini, prima di trafiggere con un bolide a giro il portiere dei bergamaschi, Carnesecchi.

Milan-Atalanta, Leao segna poi l’esultanza polemica

E’ arrivata così l’esultanza del portoghese, che non segnava in campionato dal 23 settembre, contro il Verona sempre a San Siro. Un’esultanza polemica visto che con le mani ha mimato il gesto di continuare a parlare.

E’ evidente come l’ex Lille non abbia per nulla gradito le tante critiche che ogni giorno riceve su giornali, sui social e sulle tv.

Con il gol di stasera Rafa Leao, con la maglia numero dieci alle spalle, sale a quota nove gol in stagione: sono quattro in campionato, uno in Champions (la splendida rete contro il Psg sempre a San Siro), due in Coppa Italia e due in Europa League