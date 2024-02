Rottura con la Juventus: Alex Sandro resta in Serie A

Futuro segnato per Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione: il difensore brasiliano potrebbe comunque restare nel campionato italiano

Ultimi mesi con la maglia della Juventus per Alex Sandro, che salvo colpi di scena darà l’addio ai bianconeri dopo nove stagioni.

Il nazionale brasiliano è diventato lo straniero con più presenze con la maglia della ‘Vecchia Signora’ dietro soltanto a Pavel Nedved e il prossimo 30 giugno vedrà terminare il suo contratto con la Juve. Il difensore ex Porto non rientra nei piani per il futuro della dirigenza della Continassa che non rinnoverà l’accordo con il classe ’91, andando a risparmiare anche sull’ingaggio da 5 milioni di euro netti (oltre 9 al lordo) con la partenza del giocatore. Alex Sandro negli ultimi anni ha fornito un rendimento piuttosto altalenante e a più riprese è stato frenato dagli infortuni, impiegato ormai stabilmente da braccetto nella difesa a tre di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: il brasiliano vuole restare in Serie A

Il destino di Alex Sandro è ormai segnato, con la Juventus che nel mercato di gennaio ha anticipato l’arrivo sotto la Mole di Tiago Djalò, soffiandolo alla rivale Inter per un’operazione complessiva da circa 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Il Dt bianconero Giuntoli si sta muovendo anche per altri profili in difesa, mentre il difensore brasiliano avrebbe rifiutato la corte dell’Internacional di Porto Alegre per tornare in patria. Infatti la volontà di Alex Sandro sarebbe quella di restare a giocare in Europa e possibilmente in Italia. Da capire se nei prossimi mesi ci sarà qualche compagine del campionato di Serie A interessata all’ex Porto, che verosimilmente dovrà abbassare le preteste per quanto concerne l’ingaggio. Dall’estero intanto continuano le sirene dall’Arabia Saudita, con i ricchi club sauditi che a suon di milioni potrebbero far cambiare idea al nazionale verdeoro.