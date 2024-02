Probabili formazioni Milan-Atalanta: Leao sfida De Ketelaere

Le formazioni di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro

Stefano Pioli non ha avuto tempo per preparare la delicata sfida contro l’Atalanta. Per la partita con i bergamaschi, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, il tecnico di Parma si affiderà così alla miglior formazione possibile.

In avanti spazio al tridente con Christian Pulisic e Rafa Leao a supporto di Olivier Giroud. In mezzo si rivede Ruben Loftus-Cheek, dopo il turno di riposo contro il Rennes. A centrocampo Reijnders è sicuro del posto: Bennacer alla fine dovrebbe spuntarla, ma se le sue condizioni fisiche non dovessero essere considerate ottimali, ecco  uno tra Adli e Musah. C’è un ballottaggio poi in difesa con Calabria che insidia Florenzi. Sulla sinistra non si tocca Theo Hernandez. Al centro, infine, insieme a Gabbia, più Thiaw di Kjaer.

Per quanto riguarda l’Atalanta, Gian Piero Gasperini recupera Lookman. Il nigeriano, però, si accomoderà in panchina, lasciando spazio in avanti a Miranchuk, con l’ex De Ketelaere. Non ci sono dubbi, poi, sul terzetto difensivo davanti a Carnesecchi: spazio così a Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo De Roon ed Ederson, con Koopmeiners più avanzato. Sugli esterni, infine, i favoriti a giocare dal primo minuto sono Holm e Ruggeri.

Le formazioni di Milan-Atalanta

Ecco le formazioni di Milan-Atalanta:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

Milan-Atalanta: dove vederla in tv

Milan-Atalanta, che andrà in scena domenica 25 febbraio, alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta come di consueto su DAZN.Â

Il calendario del Milan e Atalanta

Dopo la partita contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli affronterà la Lazio all’Olimpico, venerdì 1 marzo alla 20.45, poi sarà ancora Europa League contro lo Slavia Praga, per l’andata gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda la squadra di Gian Piero Gasperini, mercoledì si giocherà il recupero contro l’Inter, poi domenica domenica sarà sfida Champions contro il Bologna, in casa, prima di rituffarsi in Europa League, per la partita con lo Sporting