Pioli è deluso e risponde a Gasperini:”C’è un motivo se non abbiamo vinto. A Leao gliela farò pesare”

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Atalanta, match di San Siro, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

Finisce uno a uno Milan-Atalanta, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ad un super gol di Rafa Leao, risponde dal dischetto Koopmeiners.

Un pareggio che sta stretto alla squadra di Stefano Pioli, che ha controllato il gioco per gran parte della partita, ma non è bastato per avere la meglio degli uomini di Gasperini.

“Se giochiamo così tanto meglio dell’avversario devi vincere – afferma Pioli in conferenza -, c’è delusione per non aver portato a casa i tre punti, ma c’è soddisfazione per come l’abbiamo interpretata. Siamo stati aggressivi e uniti, facilitando i duelli difensivi e abbiamo avuto la pazienza necessaria, per creare difficoltà a loro. L’abbiamo interpretata bene, è mancata solo la vittoria. E’ mancata la vittoria, anche perché il rigore non c’era. Senza quel rigore il Milan vince la partita. Per il metro di arbitraggio mostrato da Orsato quel rigore non è rigore”. Immancabile arriva la polemica sull’arbitraggio, che ha assegnato un rigore, che di fatto ha condizionato il risultato.

Anche Gasperini aveva definito ‘rigorino’, il penalty concesso alla sua Atalanta, ma il tecnico dei bergamaschi ha aggiunto che la sua squadra è in credito anche con il Milan: “Queste cose mi infastidiscono”, ha risposto senza dilungarsi Pioli.

Milan-Atalanta, Pioli: “Dimostrato di avere qualità. Leao super, gliela farò pesare”

Il Milan dunque rialza la testa con una grande prestazione. La vittoria, però, non è arrivata. C’è amarezza ma bisogna guardare avanti:

“Il Milan è capace di fare queste partite, ieri ho spiegato alla squadra, che da stasera fino al Verona, ci giochiamo tanto e bisogna stare sul pezzo. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo energie e qualità, oltre che la volontà per fare bene ogni singola partita”.

Immancabile un commento alla prestazione di Rafa Leao – “E’ una delle prestazioni più belle per qualità e continuità. Deve essere un riferimento questa prestazione, gliela farò pesare. Non dipende da me o dai suoi compagni o dagli avversari. Parlerà con lui per dirgli cosa ha messo in più in questa partita”