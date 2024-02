Perseguitato da una stalker da oltre un anno, il top player assume un bodyguard

Perseguitato da una stalker, alla fine il calciatore è stato costretto ad assumere una guardia del corpo

Perseguitato da una fan da oltre un anno, è stato costretto a ingaggiare una guardia del corpo. Una vicenda che ha dell’incredibile che ha coinvolto il nazionale inglese.

Il terzino del Liverpool e dell’Inghilterra, Trent Alexander-Arnold ha infatti vissuto un anno decisamente complicato. Come raccontato dal ‘Sun’, il giocatore è stato perseguitato da una fan impazzita di sesso. Una vera e propria stalker che ha portato l’inglese ad assumere una guardia del corpo. Alexander-Arnold è stato inoltre costretto a cambiare numero di cellulare, installare telecamere a circuito chiuso e allarmi e ha fatto controllare la posta dopo aver ricevuto lettere e materiali osceni. La donna si è persino presentata a casa sua e anche al campo di allenamento del Liverpool oltre che in alcuni ristoranti da lui frequentati.

Per questo è arrivato il consiglio da parte delle autorità di Liverpool ad Alexander-Arnold di non condividere più i propri spostamenti sui social. Oltre che a lui, lettere e messaggi sono arrivati anche alla famiglia del giocatore, con messaggi osceni e, riferiscono dall’Inghilterra, “Lettere sconvolgenti”. Una vicenda non nuova nel mondo del calcio, per certi versi simile a quanto capitò a Fabio Quagliarella, costretto a lasciare Napoli proprio a causa di uno stalker.