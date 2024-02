Paura per Elis, colpo alla testa e operazione: è in coma

Grande spavento in Francia per quanto accaduto durante Bordeaux-Guingamp: Elis operato al cranio, ora è in coma farmacologico

Paura e ore di angoscia. In Francia tutti con il fiato sospeso per le condizioni di Alberth Elis, attaccante honduregno in forza al Bordeaux.

Nel corso del match tra i Girondini e il Guingamp, il calciatore ha ricevuto un forte colpo alla testa nei primi minuti di gioco: le sue condizioni sono apparse subito serie e lo staff medico, immediatamente arrivato a soccorrerlo, ha dovuto procedere con l’immobilizzazione per portarlo fuori dal terreno di gioco. Un intervento che ha richiesto diversi minuti e ha di fatto bloccato la partita.

Il calciatore è stato portato fuori dal campo e quindi in ospedale dove gli hanno riscontrato un forte trauma cranico. Per le conseguenze dell’impatto (lo scontro è stato con Donatien Gomis del Guingamp), Elis ha subito un intervento chirurgico ed è stato messo in coma farmacologico.

Elis in coma farmacologico: le ultime

Stando a quanto riportato da ‘deportestvc.com’, l’operazione è durata circa due ore ed ha avuto esito positivo, tanto che Elis sarebbe fuori pericolo.

Ancora mancano conferme ufficiali al riguardo, anche se il club ha fatto sapere che l’attaccante era arrivato in ospedale cosciente. Si spera che dopo l’intervento tutta possa procedere per il meglio e che Elis possa essere dimesso il prima possibile dall’ospedale e far ritorno a casa in buone condizioni.