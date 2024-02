Lecce-Inter, bufera all’intervallo: “Non può giocare a calcio”

La squadra di Inzaghi sta vincendo per uno a zero grazie al gol di Lautaro Martinez, il centesimo dell’argentino in Serie A con la maglia nerazzurra

Tifosi dell’Inter scatenati sui social nel primo tempo della sfida del ‘Via del Mare’ contro il Lecce che, la squadra di Inzaghi, conduce per 1-0 grazie al gol di Lautaro, il centesimo in Serie A dell’argentino con la maglia nerazzurra.

Nel mirino degli interisti la ‘catena’ di destra, in particolare Davide Frattesi che ha sciupato una grande chance per il raddoppio commettendo altri errori con il pallone fra i piedi. Ecco alcuni (dei tanti) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Ao levate subito 3/4 persone da in mezzo al campo frattesi compreso che non possono giocare a calcio

— Magostino (@bigos_one) February 25, 2024

Ragazzi difesa inguardabile. Bisseck e Frattesi malissimo in non possesso. — Deliux 🦢 “Er Bandana” (@deliux9) February 25, 2024

Frattesi dispiace perché ha grande atletismo ma non è proprio un giocatore da serie a… Speso il budget per 5 mercati hahs — DISPIACE AVER MESSO IN DIFFICOLTÀ IL BOLOGNA (@ScleriXmania) February 25, 2024

L’assenza di armonia – almeno così sembra – tra Asslani, Frattesi e Dumfries ci sta facendo soffrire a destra in fase di non possesso #LecceInter — Radionowhere (@Radionowhere5) February 25, 2024