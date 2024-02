Leao, un gol e mille polemiche: tirati in ballo Belotti, Chiesa e Lautaro

Leao sblocca Milan-Atalanta con un gol meraviglioso, ma non mancano le polemiche nemmeno in questo caso: è bufera

Era l’uomo più atteso di tutti e non poteva essere altrimenti. E finalmente, ha interrotto il suo lunghissimo digiuno dal gol in campionato con una prodezza di valore assoluto. Rafael Leao ha aperto Milan-Atalanta con una giocata abbagliante.

Dribbling secco a saltare due avversari sull’esterno, destro fulminante a giro sotto l’incrocio da posizione assai defilata. Un lampo che ha scatenato l’entusiasmo a San Siro. Il Milan e i suoi tifosi attendevano da tanto, troppo tempo di rivedere sprazzi del ‘vero’ Leao. Che aveva segnato un gran gol anche in settimana contro il Rennes, ma con una prestazione, prima e dopo, assai discutibile. La speranza dell’ambiente rossonero è che possa essere la svolta verso un finale di stagione diverso e da protagonista per il portoghese. Ma le polemiche sono numerose anche in questo caso.

Leao, super gol tra stoccate e veleni: c’entrano anche Lautaro e Inzaghi

Ha fatto discutere l’esultanza polemica di Leao, per rispondere alle numerose critiche degli ultimi tempi. Un atteggiamento che però in molti non hanno gradito.

Parecchi hanno invitato Leao ad ‘abbassare la cresta’, visto che fino a questo momento aveva vissuto una stagione con pochi acuti, e ad evitare lamentele nei confronti dei suoi detrattori. Altri ricordano che il suo contributo in termini di gol in Serie A è paragonabile, quest’anno, a quello di Pavoletti e Belotti. Ma sono arrivati anche elogi: “molto meglio di Chiesa“, secondo qualcuno, e c’è anche un parere che chiama in causa Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. “Date Leao a Inzaghi e vedete cosa diventa in sei mesi, Lautaro finalizza il lavoro altrui mentre Leao crea da solo”, è uno dei commenti più gettonati. Ecco una carrellata dei messaggi su ‘X’:

Lautaro finalizza il lavoro della squadra. Leao crea gioco da solo. Date Leao a Inzaghi e vedete cosa diventa in 6 mesi — Gianni Visnadi (@GianniVisnadi) February 25, 2024

Leao inutile che esulti "voi parlate troppo" non segnavi in campionato da 5 mesi e le uniche giocate sono i commenti sui social. Stai buono e lavora — Anto (@FcimAnto) February 25, 2024

Grandissimo attaccante Leao che in campionato ha segnato quanto Belotti, Pavoletti e Fabbian.

Top player.#MilanAtalanta — Jack (@Grande__Jack80) February 25, 2024

Forse il primo tiro buono di leao da inizio stagione — Tousen 🧱 (@tousenillumina) February 25, 2024

Leão ha fatto un grandissimo gol, ma abbassa la cresta e non fare quelle esultanze che per un esterno non segnare da 5 mesi è ridicolo. — Gianlu (@G_End_Inter11) February 25, 2024

Grande Leao! Ora altri 18 per raggiungere i gol di Lautaro 😃 — IL LOPETEGUIANO (@masolinismo) February 25, 2024

L'esultanza polemica di Leao fa molto ridere, però vabbè — Frattesi 5-1 (@andreasaltato2) February 25, 2024