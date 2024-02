Kvaratskhelia stravolge il Napoli: due per uno in attacco

Il destino di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è in bilico. La cessione non è impossibile, ma De Laurentiis ha già identificato i sostituti

Il Napoli delle meraviglie, quello che devastava il campionato con Luciano Spalletti in panchina, sembra solo un lontano ricordo e ha lasciato il posto a una squadra insicura, fragile e che non permette neanche ai suoi interpreti migliori di esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Proprio per questo, Francesco Calzona sta cercando di riportare i partenopei ai loro livelli, con tutte le difficoltà del caso, ma a giugno potrebbe verificarsi una rivoluzione dalle fondamenta, in cui neanche i migliori calciatori in rosa sono certi della loro permanenza. Anzi, il destino di Victor Osimhen è segnato, con un addio che dovrebbe consumarsi con un guadagno da più di 100 milioni di euro per il club – 120 per la precisione.

Potrebbe non essere l’unico big ad andare via. Khvicha Kvaratskhelia ha spesso trascinato la squadra lo scorso anno, ma in questa stagione spesso non ha inciso e ha dato segnali di frustrazione e nervosismo, che non sono piaciuti più di tanto in società. Ora Calzona lo rimetterà nella sua posizione abituale, sulla fascia sinistra con possibilità di rientrare sul destro, ma nei prossimi mesi un top club estero potrebbe strapparlo ai campioni d’Italia in carica.

Kvaratskhelia al passo d’addio: due nomi per sostituirlo

Il Real Madrid è il sogno del georgiano, ma è più probabile che vada in Inghilterra, con Chelsea e Liverpool che restano parecchio interessate. Con un’offerta da 70 milioni di euro, il Napoli potrebbe acconsentire alla sua partenza, ma chi arriverebbe al suo posto?

Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee parecchio chiare e, unendo anche l’incasso dall’addio di Osimhen, potrebbe avere un tesoretto molto importante a disposizione da sfruttare per i nuovi arrivi. Oltre a Lindstrom, in cui i partenopei credono ancora, occhio a Mattia Zaccagni. L’ex Verona non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio e potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta, a un prezzo non troppo alto. Occhio, però, anche alla Juventus.

Sull’altra fascia, invece, piace tanto Sebastian Szymański, calciatore polacco con un gran fiuto per il gol che vorrebbe confrontarsi con il calcio europeo ad alti livelli. Un colpo alla Kvaratskhelia, ma riuscirebbe a far dimenticare il georgiano?

Alessandro Basta