Inzaghi fa chiarezza su Calhanoglu: “Ecco come sta”

A pochi minuti dall’inizio di Lecce Inter, Inzaghi fa chiarezza sulla mancata presenza di Calhanoglu dal primo minuto

L’Inter, dopo il successo con l’Atletico Madrid per uno a zero, torna in campionato e l’appuntamento contro il Lecce rappresenta un altro tassello verso la conquista di uno scudetto che, obiettivamente, sembra nelle mani dei ragazzi di Inzaghi. Il tecnico, nell’immediato pre partita, ha dato indicazioni importanti sulle condizioni di Calhanoglu.

Il centrocampista, elemento fondamentale per il sistema di gioco dell’Inter, è sì partito con la squadra ma non al meglio. Al suo posto giocherà Asllani che già ha fatto bene nel match in casa della Fiorentina. “E’ in panchina ma non è a disposizione” ha sottolineato Inzaghi che poi ha messo anche qualche dubbio in vista della sfida contro l’Atalanta. “Vedremo per mercoledì” le parole del tecnico. L’Inter, in ogni caso, ha diverse soluzioni per sopperire all’assenza del centrocampista.