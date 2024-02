Infortunio improvviso: Lecce-Inter, cambio all’intervallo

Problema alla caviglia e sostituzione negli spogliatoi. Ecco cosa è successo al ‘Via del Mare’

Lecce-Inter, per lui, è terminata all’intervallo. Il cambio è obbligato a causa di un problema fisico, nella fattispecie articolare.

La partita in corso al ‘Via del Mare’ non è finita per un calciatore, bensì per l’arbitro Doveri. Il fischietto della sezione di Roma 1 è stato colpito da un guaio alla caviglia che lo ha costretto a concludere in anticipo di 45′ (recupero escluso) il match valevole per la 26esima giornata di Serie A. Al posto di Doveri, il quarto uomo ufficiale Baroni.