Il Milan tenta il colpaccio in Premier League: non l’avrebbe detto nessuno

Il Milan guarda al futuro e in estate potrebbe mettere a segno un colpo molto interessante in Premier League. E i costi non sarebbero così bassi

Ancora alla ricerca della continuità, il Milan sta entrando nei momenti decisivi della sua stagione, perché senza una vittoria stasera contro l’Atalanta, la Juve tornerebbe ad allungare nella corsa al secondo posto – e non si tratta per nulla di un match semplice.

Anche il percorso in Europa League sta andando avanti a gonfie vele e con la prospettiva di arrivare fino alla fine della competizione. A giugno, però, la sostituzione di Stefano Pioli pare quasi scontata, con Moncada e Furlani che finora non hanno mai ammesso che il tecnico di Parma sia in discussione e soprattutto che il suo ciclo sia agli sgoccioli. Il cambio di allenatore è sempre un evento piuttosto traumatico, ma potrebbe comunque avvenire un’operazione svincolata dal nuovo tecnico che sceglieranno i meneghini.

Non solo Pioli, ma anche Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan. Se arrivasse un’offerta veramente importante, magari attorno ai 100 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno, i rossoneri direbbero sì alla sua cessione – e il PSG pare fare sul serio. La terza nella classifica di Serie A, però, pensa di aver già identificato il nome giusto per sostituire il portoghese.

Il Milan pensa a Mitoma: arriva con lo ‘sconto’

Kaoru Mitoma potrebbe essere uno dei primi obiettivi del club rossonero, dopo aver impressionato con la maglia del Brighton, soprattutto durante la scorsa stagione.

I suoi numeri si sono un po’ normalizzati quest’anno, dato che in 19 presenze in Premier League si è fermato a tre gol e cinque assist, fino a questo momento. C’è da dire anche che spesso non ha giocato da titolare, ma i suoi colpi e la forza nella gambe farebbero del classe 1997 uno dei sostituti migliori per Rafael Leao.

La valutazione del calciatore fino a qualche mese fa era schizzata addirittura a 50 milioni. Ora probabilmente potrebbe partire anche qualcosa in meno, forse ‘solo’ 30 milioni più bonus. E sarebbe una scommessa decisamente affascinante per il Milan.

Alessandro Basta