Il Milan lo prende dal Real Madrid: stavolta è una grande scommessa

Il Milan potrebbe centrare un colpo sorprendente per la prossima estate: arriva direttamente dal Real Madrid

Concentrarsi sul presente è difficile quando il futuro inizia a disegnare le sue traiettorie e i protagonisti attuali passano inevitabilmente in secondo piano. Tra questi c’è sicuramente Stefano Pioli, a cui i rossoneri dovranno dei ringraziamenti per lo scudetto vinto e non solo, ma il cui ciclo pare ormai ai sgoccioli.

A prescindere da chi siederà in panchina l’anno prossimo, un’occasione parecchio ghiotta dalla Spagna potrebbe essere sfruttata. Si tratta di un nome che l’anno scorso, quando vestiva la maglia del Fenerbahce, aveva attirato gli interessi di mezza Europa, tra cui anche il Milan, prima di finire al Real Madrid, dopo aver messo in secondo piano il Barcellona.

Stiamo parlando ovviamente di Arda Guler, super talento turco che proprio non sta riuscendo a sbocciare a Madrid. Dopo i tanti infortuni dell’inizio e il sostegno di tutti, è tornato a disposizione, ma anche ora che sta bene Carlo Ancelotti gli concede pochissimo spazio, tanto da generare un caso attorno a lui in Spagna. “È una questione di competizione con gli altri giocatori. È molto giovane, deve avere pazienza“, ha detto in conferenza stampa. In molti sono curiosi di vederlo per bene, ma non sembra già pronto per un club di questo livello.

Il Milan torna in auge per Arda Guler, ma non è il solo

Una delle ipotesi più accreditate è che a fine stagione il fantasista – zero presenze da titolare nella Liga – parta in prestito per farsi le ossa, ma con il Real Madrid che non vuole assolutamente perdere il controllo sul suo cartellino.

Proprio per questo, il Milan potrebbe sfruttare la situazione e tornare su un suo vecchio pallino, un talento che potrebbe anche sostituire Rafael Leao in caso di addio del portoghese. L’operazione verrebbe impostata alla stessa maniera di quella di Brahim Diaz, che comunque si può definire un affare ben riuscito per tutti. In questo modo, la trattativa potrebbe decollare, ma occhio anche ai club spagnoli. Il Real propenderebbe per un prestito in Liga, in modo da permettere al talento di adattarsi,, ma non a una diretta concorrente. Ancora è presto per dirlo.

Alessandro Basta