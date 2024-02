Gasperini esulta per il pareggio e ammette: “E’ un ‘rigorino’, ma siamo in credito col Milan”

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al termine del match che ha visto la sua Atalanta pareggiare con il Milan a San Siro

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini esce con un punto da San Siro. Dopo una partita senza grandi occasioni, i bergamaschi riescono a pareggiare il match contro il Milan, grazie ad un rigore trasformato da Koopmeiners.

Il tecnico dei bergamaschi, intervenuto in conferenza stampa, è chiaramente soddisfatto per il punto guadagnato: “Indubbiamente è un punto sofferto e difficile – ammette subito Gasperini -. La prestazione è stata prevalentemente difensiva, è un punto che premia la concentrazione. Il Milan è una grande squadra con valori molto alti, ci hanno messo in difficoltà . Nelle ultime due partite non era successo, erano state più equilibrate. Oggi abbiamo fatto fatica, abbiamo subito il loro gioco, senza riuscire mai uscire per far male agli avversari”.

Inevitabilmente si parla del rigore concesso all’Atalanta. Un rigore destinato a far discutere. Anche per Gasperini è molto generoso: “Fa parte di quei ‘rigorini’ che ce ne sono tanti. Delle volte ci sono rigori che non vede nessuno, ma qualcuno al VAR sì. Un rigore così non l’avevamo da tanto tempo e ce lo prendiamo. Fa parte del calcio moderno. I rigori devono essere rigori, ma noi siamo in grande credito anche con il Milan”.

Milan-Atalanta, da Scalvini a Scamaccca: parla Gasperini

Si parla poi di singoli e la lente di ingrandimento va su Charles De Ketelaere, che stasera ha deluso, non riuscendo a far bene, ma anche Scamacca non ha certo esaltato:

“Facevamo fatica a sviluppare in attacco, ma anche sulle fasce. Oggi non è stata la serata migliore, ma con Lookman è andata un po’ meglio. Quando non puoi fare di più, devi prenderti il massimo come fatto stasera. In poche partite abbiamo subito come stasera. Scamacca? Ha fatto meno rispetto ad altre volte. I calciatori non sono macchine, magari gli servirà a far meglio per la prossima”.

Un’ultima battuta su Scalvini uscito per un infortunio: “Ha un problema alla spalla che è uscita e rientrata, vediamo domani”. Il difensore italiano è dunque a rischio per la partita contro l’Inter di mercoledì.”