DIRETTA Serie A, Milan-Atalanta 1-0 | De Ketelaere a lato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Milan riceve l’Atalanta a San Siro nel posticipo domenicale valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo dal sapore europeo che sarà diretto dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Reduci dalla sconfitta indolore contro il Rennes nei playoff di Europa League che ha fatto seguito a quella molto più dolorosa di settimana scorsa contro il Monza, i rossoneri di Stefano Pioli vogliono tornare al successo. Privi dello squalificato Jovic, i meneghini vanno a caccia di tre punti fondamentali nella corsa ai posti Champions. Ma i nerazzurri di Gian Piero Gasperini non hanno intenzione di interrompere la serie di cinque vittorie di fila iniziata contro il Frosinone e proseguita con Udinese, Lazio, Genoa e Sassuolo per prepararsi al meglio alla partita di recupero di mercoledì contro l’Inter. La gara sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata gli orobici si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Lookman e al gol dell’ormai ex Muriel, inframezzati dai momentanei pareggi di Giroud e Jovic. Anche in Coppa Italia hanno avuto la meglio i bergamaschi con un 2-1 in rimonta targato Koopmeiners. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno