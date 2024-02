Assistente contro la telecamera: terribile infortunio, ambulanza in campo

L’ambulanza è dovuta entrare in campo a causa del terribile scontro tra l’assistente e la telecamera. Ecco dove è successo

Un campionato dove sembra essersi spenta la favola Girona, un solo punto nelle ultime tre partite disputate. La Liga vede il Real Madrid in testa e un Barcellona che prova a restare in corsa fino alla fine. Tra i match più interessanti della ventiseiesima giornata non possiamo non menzionare Betis-Bilbao, due squadre alla ricerca di punti preziosi per una qualificazione europea.

Alla fine si sono imposti i padroni di casa con il punteggio di tre a uno portandosi a sette punti dal quinto posto: risultato importante all’interno di una partita dove è anche successo uno spiacevole episodio con protagonista l’assistente dell’arbitro. Il Betis è passato in vantaggio dopo tredici minuti con la rete di Chimy Avila.

L’azione ha visto, come protagonista sfortunato, Porras Ayuso: l’assistente dell’arbitro, come riportato dal Corriere dello Sport, stava correndo sulla sua fascia di competenza prima di scontrarsi con una telecamera. L’impatto gli ha procurato una ferita al volto e il necessario intervento dell’ambulanza presente allo stadio. Il direttore di gara, per quanto successo, è intervenuto in maniera decisa

Betis-Bilbao, l’arbitro espelle il cameraman: la ricostruzione

Quanto successo a Porras Ayuso ha mandato su tutte le furie il direttore di gara, Cuadra Fernandez. L’arbitro ha prima rimproverato il cameraman reo di essersi avvicinato troppo per poi espellerlo considerando come stesse continuando a riprendere nonostante l’incidente.

La partita ha avuto, per ovvi motivi, un piccolo stop prima della ripresa: nel primo tempo sono stati concessi sei minuti di recupero. Non capita tutte le domeniche di assistere ad episodi del genere. Betis-Bilbao sarà ricordata anche per questo oltre che per un punteggio che permette ai padroni di casa di sognare l’Europa.