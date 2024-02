Schermaglie tra Roma e Brighton: il primo colpo è sul calciomercato

Roma e Brighton si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League, ma le prime schermaglie ci sono già sul calciomercato: se ne andrà in estate

La Roma di Daniele De Rossi continua a crescere in tanti piccoli dettagli, come una creatura potenzialmente stupenda che sta imparando a volare e disegna traiettorie insicure, e a volte esaltanti. Il gioco ora c’è, ma soprattutto la voglia di vincere e di mantenere questa gioia nella piazza, con vista su un bel percorso in Europa League e magari anche il quarto posto in campionato – vedremo se basterà anche il quinto per la Champions.

Se così dovesse essere, e cioè se i capitolini torneranno nella competizione più importante del nostro continente, la necessità di ripulire e poi rinvigorire la rosa, allungando le possibilità a disposizione dell’allenatore. E magari sì, l’attacco cambierà tanto e potrebbe esserci bisogno di spendere, ma se ne avrà la possibilità, De Rossi cercherà di aumentare la qualità nel vivo del gioco e quindi sulla trequarti. Proprio a tal proposito, l’arrivo di Lazar Samardzic non sarebbe utopia, anche se ci sarà da vedersela con Juventus, Napoli e non solo. Le trattative, però, nelle prossime settimane torneranno a essere calde per il serbo.

Il Brighton torna alla carica per Samardzic: prima sfida con la Roma

Il futuro di Roberto De Zerbi è ancora una grossa incognita, ma a prescindere da dove sarà la prossima stagione, il Brighton non ha alcuna intenzione di mollare Samardzic. Già a gennaio, gli inglesi sembravano parecchio convinti del suo profilo, ma alla fine non sono riusciti a chiudere l’operazione.

A giugno il pressing potrebbe essere ancora più forte e non è detto che le aspirazioni della Roma riuscirebbero a tenere botta. Di sicuro, le condizioni dell’operazione resterebbero quelle prospettate già negli scorsi mesi prima con l’Inter e poi con il Napoli, a gennaio in quest’ultimo caso. Si parla di 20 milioni più bonus per il cartellino e di tre milioni per le commissioni, oltre l’ingaggio da dare al ragazzo. Insomma, il caos attorno a questa mezzala di grande talento non si attenua, ma chi lo vuole ora sa esattamente quanto deve spendere.

Alessandro Basta